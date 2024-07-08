Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть золотых медалей на домашнем кубке
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
159Фото: НОК РК
В Алматы завершился молодёжный Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Бекета Махмутова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
За медали соревнований бились девять команд. Всего заявку на участие подали 355 спортсменов.
Команда Казахстана завершила выступление на втором месте в медальном зачете, завоевав шесть золотых, семь серебряных, 14 бронзовых наград.
Сборная Узбекистана стала первой. В ее активе шесть золотых, семь серебряных и 16 бронзовых медалей. Монголия показала третий результат (три "золота", два "серебра").
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