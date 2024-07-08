Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть золотых медалей на домашнем кубке

В Алматы завершился молодёжный Кубок Азии по дзюдо, посвященный памяти Бекета Махмутова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

За медали соревнований бились девять команд. Всего заявку на участие подали 355 спортсменов.

Команда Казахстана завершила выступление на втором месте в медальном зачете, завоевав шесть золотых, семь серебряных, 14 бронзовых наград.

Сборная Узбекистана стала первой. В ее активе шесть золотых, семь серебряных и 16 бронзовых медалей. Монголия показала третий результат (три "золота", два "серебра").