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Казахстанские дзюдоисты завоевали четвертую "бронзу" на чемпионате Азии

Сегодня, 14:31
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olympic.kz Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по дзюдо завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях.

В матче за третье место казахстанские дзюдоисты выиграли Туркменистан. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Добавим,  что ранее третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).

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