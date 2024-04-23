Казахстанские дзюдоисты завоевали четвертую "бронзу" на чемпионате Азии
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
141Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по дзюдо завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в Гонконге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены стали третьими в командных соревнованиях.
В матче за третье место казахстанские дзюдоисты выиграли Туркменистан. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Добавим, что ранее третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).
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