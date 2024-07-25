Казахстанские дзюдоисты узнали имена первых соперников на Олимпиаде

Казахстанские дзюдоисты узнали имена соперников на Олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам жеребьёвки стартовать спортсмены будут против следующих оппонентов:

Мужчины

До 60 кг: Елдос Сметов - Торнике Чакадуа (Нидерланды)

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев - Давид Гарсия Торне (Испания)

До 73 кг: Данияр Шамшаев - Муроджон Юлдошев (Узбекистан)

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар (со второго раунда) - Атилла Унгвари (Венгрия)

До 100 кг: Нурлыхан Шархан - Тома Никифоров (Бельгия)

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова - Шира Ришони (Израиль)

До 63 кг: Эсмигуль Куюлова - Лубьяна Пиовесана (Австрия)

Первыми на татами выйдут Сметов и Абужакынова. Они вступят в борьбу за медали 27 июля.