Казахстанские дзюдоисты узнали имена первых соперников на Олимпиаде
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
114Фото: olympic.kz
Казахстанские дзюдоисты узнали имена соперников на Олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам жеребьёвки стартовать спортсмены будут против следующих оппонентов:
Мужчины
До 60 кг: Елдос Сметов - Торнике Чакадуа (Нидерланды)
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев - Давид Гарсия Торне (Испания)
До 73 кг: Данияр Шамшаев - Муроджон Юлдошев (Узбекистан)
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар (со второго раунда) - Атилла Унгвари (Венгрия)
До 100 кг: Нурлыхан Шархан - Тома Никифоров (Бельгия)
Женщины
До 48 кг: Абиба Абужакынова - Шира Ришони (Израиль)
До 63 кг: Эсмигуль Куюлова - Лубьяна Пиовесана (Австрия)
Первыми на татами выйдут Сметов и Абужакынова. Они вступят в борьбу за медали 27 июля.