Казахстанские дзюдоисты поборются за бронзу на турнире Grand Slam в Астане
Финальные блоки турнира состоятся сегодня вечером.
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На втором соревновательном дне престижного международного турнира по дзюдо серии Grand Slam, который проходит в Астане, два представителя Казахстана вышли в финальный блок соревнований и сохраняют шансы на медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Есет Куанов (весовая категория до 73 килограммов) продолжит борьбу за бронзовую награду. После неудачи в основной сетке он сумел уверенно пройти утешительный раунд и теперь в поединке за третье место встретится с Михейли Бахбахашвили из Грузии.
Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограмма, дошёл до полуфинала, где уступил сильному сопернику из Южной Кореи Ли Чунхвану. В поединке за бронзу казахстанец сразится с Мануэлем Парлати, представляющим Италию.
Финальные блоки турнира состоятся сегодня вечером. Болельщики с нетерпением ждут выступлений казахстанских дзюдоистов и надеются на успешное завершение дня для национальной сборной.
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