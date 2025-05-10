  • 10 Мая, 16:18
  • BAIGENEWS

Казахстанские дзюдоисты поборются за бронзу на турнире Grand Slam в Астане

Финальные блоки турнира состоятся сегодня вечером.

Сегодня, 15:58
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НОК РК Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: НОК РК

На втором соревновательном дне престижного международного турнира по дзюдо серии Grand Slam, который проходит в Астане, два представителя Казахстана вышли в финальный блок соревнований и сохраняют шансы на медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Есет Куанов (весовая категория до 73 килограммов) продолжит борьбу за бронзовую награду. После неудачи в основной сетке он сумел уверенно пройти утешительный раунд и теперь в поединке за третье место встретится с Михейли Бахбахашвили из Грузии.

Абылайхан Жубаназар, выступающий в категории до 81 килограмма, дошёл до полуфинала, где уступил сильному сопернику из Южной Кореи Ли Чунхвану. В поединке за бронзу казахстанец сразится с Мануэлем Парлати, представляющим Италию.

Финальные блоки турнира состоятся сегодня вечером. Болельщики с нетерпением ждут выступлений казахстанских дзюдоистов и надеются на успешное завершение дня для национальной сборной.

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