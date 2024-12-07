В Японии стартовал заключительный в этом году турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый день никому из представителей команды Казахстана не удалось дойти до финального блока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

У мужчин в весе до 60 килограммов Даурен Суюкенов в первой схватке проиграл Мишелю Аугусто из Бразилии. Шерзод Давлатов также уступил на старте. Его обидчиком стал Елк Казирбиек (Монголия).

В категории до 73 килограммов Бахытжан Абдурахманов выиграл схватку с Лусианом Борсом (Румыния), однако затем потерпел поражение от Джека Енезуки (США).

В женских соревнованиях нашим дзюдоистка не удалось выиграть стартовые схватки. Толганай Абеуова (до 52 килограммов) проиграла Нанако Цубоне (Япония). Дана Абдирова (до 57 килограммов) не справилась с Ариунзаей Тербиш (Монголия), а Самалай Ергалиева (до 63 килограммов) уступила Мегуми Хорикаве (Япония).

Таким образом, Казахстан завершил первый день турнира без наград.