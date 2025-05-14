В Казахстане разрабатывают новые национальные стандарты для дорожного строительства, которые учитывают климатические особенности и интенсивность транспортных нагрузок, передаёт BaigeNews.kz.

Такой подход позволит повысить долговечность и надёжность автодорог, особенно в регионах со сложными погодными условиями.

Работу ведёт Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) по поручению Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В 2024 году специалисты института разработали три национальных стандарта, основанных на системе Superpave — передовой методике проектирования асфальтобетонных смесей, применяемой в США и других странах. Она позволяет точно подбирать состав покрытия в зависимости от климата и трафика.

В числе новых документов:

"Битум и битумные вяжущие. Порядок определения марки по классификации PG" — позволяет учитывать климатическую специфику региона при выборе битума.

"Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные… Правила проектирования" — предусматривает объемно-функциональное проектирование с учётом местных условий.

"Битум и битумные вяжущие. Технические условия с учетом уровней транспортных нагрузок" — вводит ключевые параметры для адаптации материалов к реальным нагрузкам.

Также ведётся работа над стандартом по щебеночно-мастичным асфальтобетонным смесям, который устранит разногласия между участниками отрасли и внедрит международные методы испытаний.

По мнению специалистов, внедрение новых стандартов снизит частоту ремонтов и позволит эффективнее использовать бюджетные средства, направляемые на содержание и строительство автодорог.