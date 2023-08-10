Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве

Сегодня в рамках празднования 178-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбаева дипломаты Посольства Казахстана в России во главе с Послом Дауреном Абаевым возложили цветы к памятнику великому поэту и мыслителю в Москве на Чистых Прудах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

Как отметил Даурен Абаев, благодаря творчеству Абая произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры заговорили на казахском языке.

В мероприятии также приняли участие представители казахской диаспоры Москвы и студенты местных ВУЗов. В формате "Абайские чтения" они прочли Слова Назидания, спели знаменитую песню "Желсіз түнде жарық ай", а также ответили на вопросы викторины о творчестве мыслителя. Победители получили памятные подарки.

Напомним, День Абая был учрежден постановлением Правительства РК в 2020 году. 10 августа 1845 года считается днем его рождения.