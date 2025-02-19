Казахстанские дипломаты обсудят с Украиной атаку на КТК
Казахстан отреагировал на атаку беспилотников по КТК.
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В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали атаку беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), передаёт BaigeNews.kz.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуацию обсудят с украинскими партнерами.
"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.
В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".
18 февраля в Минэнерго РК заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет.
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