В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали атаку беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), передаёт BaigeNews.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ситуацию обсудят с украинскими партнерами.

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

18 февраля в Минэнерго РК заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет.