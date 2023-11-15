Казахстанские дети и их представители смогут напрямую подавать жалобы в ООН
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Мажилис принял закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Мажилисе, его главной целью является защита прав ребенка на международном уровне.
"Теперь дети или их законные представители могут подать прямую жалобу в Комитет ООН по правам ребенка о нарушении своих прав.
Жалобу можно написать на сайте данного комитета или направить по почте.
Однако до обращения в Комитет заявителям необходимо обратиться в правоохранительные органы Казахстана. То есть, на международном уровне подать заявление можно только в том случае, если права гражданина не будут защищены в своей стране", - пояснили в Мажилисе.
Комитет, в свою очередь, может рассматривать каждое дело и выносить решение только в качестве рекомендации.
Ратифицируемый Протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан.
Присоединение Казахстана к Протоколу будет способствовать повышению правового уровня защиты детей.
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