Казахстанские дети и их представители смогут напрямую подавать жалобы в ООН

Мажилис принял закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Мажилисе, его главной целью является защита прав ребенка на международном уровне.

"Теперь дети или их законные представители могут подать прямую жалобу в Комитет ООН по правам ребенка о нарушении своих прав.

Жалобу можно написать на сайте данного комитета или направить по почте.

Однако до обращения в Комитет заявителям необходимо обратиться в правоохранительные органы Казахстана. То есть, на международном уровне подать заявление можно только в том случае, если права гражданина не будут защищены в своей стране", - пояснили в Мажилисе.