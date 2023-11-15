  • 15 Ноября, 12:46
  • BAIGENEWS

Казахстанские дети и их представители смогут напрямую подавать жалобы в ООН

Сегодня, 12:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
un.org Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
50
Фото: un.org

Мажилис принял закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Мажилисе, его главной целью является защита прав ребенка на международном уровне.

"Теперь дети или их законные представители могут подать прямую жалобу в Комитет ООН по правам ребенка о нарушении своих прав.

Жалобу можно написать на сайте данного комитета или направить по почте.

Однако до обращения в Комитет заявителям необходимо обратиться в правоохранительные органы Казахстана. То есть, на международном уровне подать заявление можно только в том случае, если права гражданина не будут защищены в своей стране", - пояснили в Мажилисе.

Комитет, в свою очередь, может рассматривать каждое дело и выносить решение только в качестве рекомендации.

Ратифицируемый Протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан.

Присоединение Казахстана к Протоколу будет способствовать повышению правового уровня защиты детей.

Самое читаемое

Наверх