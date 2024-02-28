Казахстанские десантницы запустили челлендж в преддверии 8 марта

13 девушек-десантниц в преддверии Международного женского дня запустили челлендж "Я люблю свою профессию" и совершили прыжки с парашютом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК

Как сообщили в Минобороны, девушки из 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Конаевского гарнизона запустили челлендж "Я люблю свою профессию" и призывали всех девушек в погонах поддержать их начинание.

В министерстве отметили, что за плечами некоторых из этих девушек уже более трех прыжков с парашютом. Большинство проходят службу в должностях санинструкторов десантно-штурмовых подразделений, и прыжки с парашютом для них не экстрим, а один из элементов боевой подготовки.

Ефрейтор Айнур Махантаева шагнула в небо впервые.

"В течение двух месяцев я проходила подготовку к прыжку, тщательно изучала все тактико-технические характеристики и составные части парашютной системы Д-6 серии 4, правильность укладки. На воздушно-десантном комплексе отрабатывала наземные элементы прыжка, включая нештатные ситуации", – рассказывает Айнур.

По словам заместителя командира бригады по воздушно-десантной подготовке подполковника Абдурахима Юлдашева, девушки изъявляют желание совершать прыжки как можно чаще, это стимулирует их к службе в десантно-штурмовых войсках.