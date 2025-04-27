Казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в военном параде в честь 80-летия Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Парад состоится 9 мая.

По данным министерства обороны, Казахстан представит парадный расчёт военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени героя Советского союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Парадный расчёт возглавит командир 37-й десантно-штурмовой бригады полковник Алмас Тулегенов, награждённый орденом "Айбын" II степени и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" ("За воинскую доблесть").

Всего в парадном расчёте 80 человек. Из них 11 офицеров, 24 военнослужащих по контракту и 45 солдат срочной службы.

Фото: министерство обороны РК

На военном аэродроме Чкаловский казахстанских десантников встретил атташе по вопросам обороны МО РК в РФ генерал-лейтенант Талгат Койбаков. Он пожелал воинам достойно представить страну на мероприятии, имеющем историческое значение.

37-я десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это воинское соединение находится в постоянной боевой готовности. В мирное время оно выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности в режиме чрезвычайного положения, усилению госграницы, охране и обороне особо важных объектов, применению подразделений в антитеррористических операциях.

Сообщалось, что в Астане военный парад состоится 7 мая. В нём примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 300 единиц техники, включая образцы времён Второй мировой, а также 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Генеральные репетиции пройдут 3 и 5 мая на площади "Қазақ Елі" в Астане.