В мажилисе продолжаются обсуждения поправок в законопроект по вопросам культуры и образования. Депутат Максат Толыкбай выразил недовольство позицией Министерства культуры и информации, которое не поддержало запрет на использование фонограммы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, несмотря на действующее требование информировать зрителей о наличии фонограммы, это правило практически не соблюдается.

"Мы решили внести поправки, направленные на полный запрет фонограммы, но ваше министерство не поддержало эту инициативу. Основным аргументом стало то, что в регионах 70% технического оборудования изношено. Мы учли это и предложили компромисс: если концертный зал полностью обеспечен техникой, то использование фонограммы должно быть запрещено. Однако и эта норма не была одобрена", - отметил Толыкбай.

Парламентарий также указал на еще один довод министерства — нехватку квалифицированных звукорежиссеров.

"Если нет спроса, то и будет нехватка специалистов. Если запретить фонограмму, спрос на профессиональных звукорежиссеров возрастет, а их гонорары увеличатся. Более того, мы предложили оставить возможность использовать фонограмму на стадионах и крупных площадках, но только при обязательном предупреждении зрителей. Однако и здесь министерство выступило против", — добавил депутат.

В ответ вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков сообщил, что вопрос активно обсуждается в рабочих группах с привлечением специалистов.

"Мы пришли к выводу, что необходимо провести широкое обсуждение с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Такое обсуждение запланировано на 11 марта, и мы надеемся прийти к единому решению до второго чтения в Мажилисе", - заявил он.

Сыдыков также признал, что требование предварительного уведомления зрителей о фонограмме уже заложено в подзаконных актах, но на практике не работает.

"Эта инициатива депутатов логична, и мы поддерживаем её включение в закон, что, как мы надеемся, сделает норму действительно эффективной", - заключил вице-министр.

Окончательное решение по вопросу использования фонограммы на концертах будет принято после публичных обсуждений и второго чтения законопроекта в мажилисе.