В международном аэропорту Астаны встретили героев Азиатских игр-2025 - мужскую сборную Казахстана по шорт-треку, завоевавшую золотую медаль в эстафете, передаёт BaigeNews.kz

Среди чемпионов - член спортивной команды Национальной гвардии МВД РК, мастер спорта международного класса Абзал Ажгалиев.

На перроне воздушной гавани спортсменов ждали родные, друзья, болельщики, командование Национальной гвардии, а также представители управления спорта и туризма города Астаны. Торжественная встреча прошла в теплой атмосфере, звучали аплодисменты, поздравления и слова благодарности.

Абзал Ажгалиев и его товарищи - Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен — совершили исторический прорыв, оставив позади фаворитов из Японии и Китая. Южная Корея, традиционно доминирующая в этом виде спорта, получила пенальти и выбыла из борьбы за медали.

Выступая перед журналистами, Абзал Ажгалиев подчеркнул, что эта победа - результат многолетнего труда и поддержки болельщиков.