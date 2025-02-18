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Казахстанские чемпионы Азии по шорт-треку прибыли в Астану

Сегодня, 11:31
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Пресс-служба НГ МВД РК Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: Пресс-служба НГ МВД РК
В международном аэропорту Астаны встретили героев Азиатских игр-2025 - мужскую сборную Казахстана по шорт-треку, завоевавшую золотую медаль в эстафете, передаёт BaigeNews.kz.

Среди чемпионов - член спортивной команды Национальной гвардии МВД РК, мастер спорта международного класса Абзал Ажгалиев.

На перроне воздушной гавани спортсменов ждали родные, друзья, болельщики, командование Национальной гвардии, а также представители управления спорта и туризма города Астаны. Торжественная встреча прошла в теплой атмосфере, звучали аплодисменты, поздравления и слова благодарности.

Абзал Ажгалиев и его товарищи - Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен — совершили исторический прорыв, оставив позади фаворитов из Японии и Китая. Южная Корея, традиционно доминирующая в этом виде спорта, получила пенальти и выбыла из борьбы за медали.

Выступая перед журналистами, Абзал Ажгалиев подчеркнул, что эта победа - результат многолетнего труда и поддержки болельщиков.

"Мы знали, что это будет тяжелая борьба, но команда была нацелена на максимальный результат. Гордимся тем, что Казахстан впервые взял "золото" в шорт-треке на Азиатских играх!" - отметил чемпион.

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