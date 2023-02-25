Казахстанские бойцы взвесились перед боями с аргентинцами

Фото: sports.kz

Бекзат Алмахан и Асылжан Бакытжанулы прошли обязательную процедуру взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UAE Warriors 36 в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алмахан проведет бой с аргентинцем Мауро Мастромарини по прозвищу "Динамит", а соперником Бакытжанулы станет другой аргентинский файтер — Эмильяно Сорди.

Свой последний бой Бекзат Алмахан провёл в декабре: во втором раунде он удосрочил бразильского бойца Дженилто Матоса. Асылжан Бакытжанулы также дрался в декабре и проиграл единогласным решением судей россиянину Ивану Штыркову.