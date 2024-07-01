Казахстанские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

Команда Казахстана по вольной борьбе завершила выступление на молодежном чемпионате Азии в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Нашим борцам удалось завоевать на турнире восемь наград.

Первыми стали Мерей Базарбаев (до 61 кг) и Шамсат Таир (до 86 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Султан Курманалиев (до 50 кг), Рустем Мырзагалиев (до 79 кг), Акежан Айтбеков (до 97 кг).

Олжас Олжаканов (до 70 кг), Нурдаулет Бекенов (до 92 кг), Бекзат Уркимбай (до 125 кг) завершили ЧА с "бронзой".