Казахстанские борцы потеряли шансы на "золото" чемпионата мира
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
151Фото: t.me/olympickz
Казахстанские "классики" упустили шансы на "золото" молодёжного чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz.
Все пять борцов, выходивших на ковер 22 октября, не смогли дойти до полуфинального раунда.
Соревнования проходят в Тиране (Албания).
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