25 қазан Республика күні
  • 22 Октября, 20:05
  • BAIGENEWS

Казахстанские борцы потеряли шансы на "золото" чемпионата мира

Сегодня, 18:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/olympickz Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
151
Фото: t.me/olympickz

Казахстанские "классики" упустили шансы на "золото" молодёжного чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz

Все пять борцов, выходивших на ковер 22 октября, не смогли дойти до полуфинального раунда.

Соревнования проходят в Тиране (Албания).

Самое читаемое

Наверх