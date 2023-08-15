Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей в Германии

Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на Гран-при в Дортмунде (Германия). Спортсмены отметились на турнире шестью медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионом стал Айдос Султангали. Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов.

На вторую ступень пьедестала поднялся Марлан Мукашев (до 55 килограммов).

С "бронзой" завершили Гран-при Мейиржан Шермаханбет (до 67 килограммов), Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов), Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).