Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей в Германии
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
138Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на Гран-при в Дортмунде (Германия). Спортсмены отметились на турнире шестью медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Чемпионом стал Айдос Султангали. Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов.
На вторую ступень пьедестала поднялся Марлан Мукашев (до 55 килограммов).
С "бронзой" завершили Гран-при Мейиржан Шермаханбет (до 67 килограммов), Ибрагим Магомадов (до 72 килограммов), Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).
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