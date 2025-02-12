Депутат мажилиса Парламента Константин Авершин поднял вопрос о нерациональном использовании лекарственных средств, закупаемых за счет бюджета. Он адресовал свой запрос министру здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, каждое медицинское учреждение обязано в конце года полностью израсходовать все выделенные препараты, независимо от реальной потребности. В связи с тем, что отсутствует механизм переноса остатка на следующий год, врачи вынуждены в конце периода массово, порой необоснованно, выписывать лекарства, лишь бы ничего не осталось на складе. Ведь если, по итогам года, задекларируешь остатки, система автоматически урежет количество выделяемых лекарственных средств

на следующий год, и больница рискует остаться без их необходимого количества.

К тому же, руководители поликлиник и стационаров подвергаются административным наказаниям за остатки препаратов.

"Я понимаю, что, возможно, в каких-то сферах применение бюджетного правила, запрещающего осуществлять перенос остатков, оправдано. Но в данном случае это создает абсурдную ситуацию. Система, совершенно игнорирует здравый смысл, бьет по рукам руководителей медучреждений, если больных оказалось меньше запланированного, и если больных оказалось больше запланированного. Как результат мы имеем неэффективное использование бюджетных средств", - заявил Константин Авершин.

По его словам, система наносит ущерб бюджету здравоохранения.

"Лекарственные средства должны использоваться строго по потребностям пациентов, а не подгоняться под искусственные показатели. Руководители медицинских учреждений должны работать в условиях, которые способствуют качественному лечению, а не страху перед штрафами", - отметил депутат.

В этой связи мажилисмены предлагают создать систему, позволяющую передавать остатки лекарств между медицинскими учреждениями внутри региона или страны. Также расширить действие нормы о переходящем остатке на поликлиники - разработать регламент, аналогичный двухмесячному запасу стационаров, который позволит поликлиникам переносить остатки лекарств в новый финансовый год.

"Нужно оптимизировать контроль за остатками без карательных мер - исключить санкции за неиспользованные лекарственные средства, если их остаток обоснован медицинскими показаниями (например, смерть пациента, изменение схемы лечения). Необходимо защитить руководителей медицинских учреждений от необоснованных санкций - отменить карательные меры за наличие остатков лекарственных средств и внедрить систему мотивации для их рационального использования", - зачитал Авершин.

Депутаты считают, что это позволит руководителям работать без страха потери бюджета, ориентируясь прежде всего на интересы пациентов.