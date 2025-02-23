Казахстанские боксеры триумфально выступили на международном юниорском турнире Dracula Open-2025 в румынском Браиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По итогам соревнований казахстанцы завоевали 21 медаль: 4 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых.

"Золото" стране принесли Арман Мырсабит (46 кг), Дулат Азиз (57 кг), Торегали Сейдуллаев (70 кг) и Адиль Медельхан (80 кг).

Серебряными призёрами стали Алмас Жунусов (46 кг), Аслан Женисбаев (48 кг), Едиге Нургожа (50 кг), Улас Алимжан (52 кг), Мадияр Абдукаримов (54 кг), Амар Рамазан (63 кг), Темирлан Ералиев (66 кг), Абылай Талгат (70 кг), Мансур Амантай (75 кг), Нурасыл Айтекеев (80 кг) и Еркетан Жаркынбек (80+ кг).

Бронзовые медали выиграли Заманхан Аманкельды (50 кг), Саят Каратаев (60 кг), Дарын Тасмуханбетов (63 кг), Таннур Сейсенбай (75 кг), Бакдаулет Тажи (80 кг) и Темирлан Найзабасов (80+ кг).

В итоге юниорская сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете, опередив Узбекистан и Румынию (по три золотые медали), Украину (две золотые медали) и Грецию (одна золотая медаль).