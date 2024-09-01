Казахстанские боксёры завоевали 13 медалей Кубка Евразии

В российской Чите завершился Кубок Евразии по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем 13 наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Победу в весовой категории до 67 килограммов одержал Торехан Сабырхан.

На втором месте завершили турнир Жансери Кошербаев (до 57 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзвыми призерами стали Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).