В тайском Чиангмае на чемпионате Азии по боксу завершилась полуфинальная стадия в мужских соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представители команды Казахстана были представлены в десяти полуфиналах. Девять боксёров в итоге вышли в финал.

В категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай уверенно выиграл у Казумы Аратаке (Япония).

Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) в своём полуфинале справился с Саравутом Суктхетом (Таиланд).

В финал вышел и Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов). Он одержал победу над Лундаа Гантумуром (Монголия).

Боксер Дулат Бекбауов, выступающий в весе до 67 килограммов, оказался сильнее Шухрата Саломатова (Таджикистан).

В весе до 71 килограмма Аблайхан Жусупов выбил из турнира Шохобжона Шукурова (Таджикистан).

Диас Молжигитов (до 75 килограммов) оставил без финала Павло Илиюшу (Украина).

Ерасыл Жакпеков проиграл Турабеку Хабибуллаеву (Узбекистан).

Бекзад Нурдаулет в (до 86 килограммов) пробился в финал ЧА, выиграв у Данило Жасана (Украина).

Досрочную победу в полуфинале одержал Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов), оставив с бронзовой медалью Туймяо Лю (Китай).

Айбек Оралбай (свыше 92 килограммов) лишил шансов на "золото" Джахонгира Зокирова (Узбекистан).

Добавим, что финалы у мужчин пройдут 11 декабря.