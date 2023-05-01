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t.me/sportilinet Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14
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Фото: t.me/sportilinet

Казахстанские боксёры с победы стартовали на ЧМ в Узбекистане

Выступивший в весе 60 килограммов Талгат Сырымбетов стал первым казахстанским боксёром на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В 1/32 финала казахстанец победил серебряного призёра чемпионата Азии среди молодежи — таиландского боксёра Сакду Руамтхама.  Следующим соперником Талгата станет Мохаммад Абу Джаджех из Иордании.

Также с победы начал своё выступление в весе 92 килограмма Айбек Оралбай. В первом круге соперником Айбека был бронзовый призёр ЧМ-2019 Радослав Панталеев из Болгарии. В первом раунде Панталееву отсчитали нокдаун. 

В 1/16 финала соперником Айбека будет итальянец Азиз Аббес Мухийдин, который на прошлом чемпионате мира сенсационно дошёл до финала. Победитель выйдет на лучшего в паре Хулио Кастильо из Эквадора — Мишеля Эрпеделинга из Люксембурга. 

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Сегодня, 22:14
280
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