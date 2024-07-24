Казахстанские боксёры приступили к тренировкам в Париже

Команда Казахстана по боксу приступила к заключительным тренировкам перед стартом на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

25 июля пройдёт жеребьёвка, после которой станут известные первые соперники.

Мужская команда на ОИ-2024 будет выступать в полном составе. На Игры пробились Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырахн (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

У женщин за медали поборются Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).