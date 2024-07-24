Казахстанские боксёры приступили к тренировкам в Париже
Сегодня, 15:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
53Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по боксу приступила к заключительным тренировкам перед стартом на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
25 июля пройдёт жеребьёвка, после которой станут известные первые соперники.
Мужская команда на ОИ-2024 будет выступать в полном составе. На Игры пробились Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырахн (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).
У женщин за медали поборются Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).
Самое читаемое
- Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
- Самая красивая байкерша России разбилась в Турции
- Приехал в Шымкент с паспортом СССР и попал в рабство: пожилого иностранца пытаются вернуть семье
- Хладнокровное убийство раскрыли в Алматы: задержана женщина
- 12-летняя девочка родила в Павлодарской области