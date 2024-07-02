  • 2 Июля, 21:39
  • BAIGENEWS

Казахстанские боксёры получили миллионные премии перед поездкой на Олимпиаду

Сегодня, 21:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/boxing_kazakhstan Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
66
Фото: t.me/boxing_kazakhstan

Членов сборной Казахстана, которые отправятся на Олимпиаду в Париже, наградили в Федерации бокса РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В Алматы прошла церемония награждения Казахстанской федерации бокса. Президент Шахмурат Муталип вручил денежные награды Мухаммедсабыру Базарбайулы, Назиму Кызайбай и Валентине Хальзовой за высокие результаты на лицензионном турнире, прошедшем в Бангкоке. Каждому боксёру, выигравшему путёвку на парижскую Олимпиаду, вручено по десять миллионов тенге", - сообщили в федерации.

Не остались незамеченными и заслуги тренеров. Им также вручили сертификаты.

Самое читаемое

Наверх