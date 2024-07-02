Казахстанские боксёры получили миллионные премии перед поездкой на Олимпиаду
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
66Фото: t.me/boxing_kazakhstan
Членов сборной Казахстана, которые отправятся на Олимпиаду в Париже, наградили в Федерации бокса РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В Алматы прошла церемония награждения Казахстанской федерации бокса. Президент Шахмурат Муталип вручил денежные награды Мухаммедсабыру Базарбайулы, Назиму Кызайбай и Валентине Хальзовой за высокие результаты на лицензионном турнире, прошедшем в Бангкоке. Каждому боксёру, выигравшему путёвку на парижскую Олимпиаду, вручено по десять миллионов тенге", - сообщили в федерации.
Не остались незамеченными и заслуги тренеров. Им также вручили сертификаты.
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