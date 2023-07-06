Казахстанские боксёры начали тренировки в Лас-Вегасе

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official

Казахстанские профи-боксеры Бек Нурмаганбет, Евгений Павлов, Аблайхан Жусупов и Абильхан Аманкул прибыли в США и начали подготовку к следующим боям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом объявила представляющая их интересы промоутерская компания Suleimen Promotions.

"Наши боксеры Suleimen Promotions в США начали свой тренировочный лагерь в зале Top Rank г. Лас-Вегас. Пожелаем ребятам удачи", — сообщил промоушен.

Напомним, что в ходе предыдущих тренировочных лагерях в США спортсмены проходили подготовку в одном зале с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, а также проводили бои у него в андеркарде.