Казахстанские боксеры уверенно идут к победе на чемпионате U19

Два казахстанских боксера вышли в финал чемпионата мира U19 в Пуэбло (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Свои полуфинальные поединки выиграли Асылхан Кошербай (до 65 кг) и Даниял Раимбеков (до 85 кг)", - говорится в сообщении.

В финале Кошербай встретится с Купером МакКонеллом (Австралия). Соперником Раимбекова станет Дэниэл Питт (Уэльс).