Казахстанские боксеры уверенно идут к победе на чемпионате U19
Сегодня, 14:09
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Сегодня, 14:09Сегодня, 14:09
123Фото: НОК РК
Два казахстанских боксера вышли в финал чемпионата мира U19 в Пуэбло (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Свои полуфинальные поединки выиграли Асылхан Кошербай (до 65 кг) и Даниял Раимбеков (до 85 кг)", - говорится в сообщении.
В финале Кошербай встретится с Купером МакКонеллом (Австралия). Соперником Раимбекова станет Дэниэл Питт (Уэльс).
"Добавим, что данный ЧМ проходит впервые в истории под эгидой Федерации World Boxing", - отметили в НОК РК.