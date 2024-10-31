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Казахстанские боксеры уверенно идут к победе на чемпионате U19

Сегодня, 14:09
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НОК РК Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09
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Фото: НОК РК

Два казахстанских боксера вышли в финал чемпионата мира U19 в Пуэбло (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Свои полуфинальные поединки выиграли Асылхан Кошербай (до 65 кг) и Даниял Раимбеков (до 85 кг)", - говорится в сообщении.

В финале Кошербай встретится с Купером МакКонеллом (Австралия). Соперником Раимбекова станет Дэниэл Питт (Уэльс).

"Добавим, что данный ЧМ проходит впервые в истории под эгидой Федерации World Boxing", - отметили в НОК РК.

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