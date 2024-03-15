Казахстанские боксёры одержали три победы за день на турнире в Сербии

14 марта казахстанские боксеры одержали три победы на стартовавшем в Белграде (Сербия) международном турнире "Мемориал Бранко Пешича", передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 71 килограмма Сабыржан Аккалыков оказался сильнее венгра Ромео Бузы, выступающий в дивизионе до 75 кг Диас Молжигитов одолел местного боксера Владимира Губаша, а Ерасыл Жакпеков (80 кг) выиграл поединок с Идрисом Айтаном из Бельгии.

При этом Оразбек Асылкулов в весе до 57 кг уступил россиянину Эдуарду Саввину.

Напомним, что сборная Казахстана отправилась на белградский турнир в составе 12 боксеров. Состязание продлится до 17 марта, в нем участвуют 106 боксеров из 16 стран.