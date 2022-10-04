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Казахстанские бизнесмены ведут переговоры с Toyota от открытии производства авто
После закрытия завода Toyota в России казахстанские производители начали переговоры об открытии линии сборки машин в нашей стране. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Toyota – один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры. Бизнес с бизнесом должен вести переговоры. С государственными органами эти вопросы бизнес-корпорации, наверное, не будут обсуждать, потому что это чисто технические вопросы: сколько денег вкладывает, какая компетенция, насколько они готовы к рынку сбыта. Получится или нет, я знаю. Но если Toyota откроется, это будет один из самых сильных успехов страны", - признал министр.
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