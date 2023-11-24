Казахстанские бизнесмены получили 364 гранта на сумму 1,4 млрд тенге за год

О мерах поддержки для стимулирования бизнеса рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, правительство предлагает широкий спектр мер поддержки для стимулирования бизнеса. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства МНЭ предоставляет финансовые и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Сообщается, что за год было просубсидировано 9 079 проектов на 678,4 миилиарда тенге, прогарантировано 6 952 проекта на 269 миллиарда тенге, предоставлено 364 гранта на 1,4 миилиарда тенге, для реализации 23 проектов по подведению недостающей инфраструктуры выделено 15 миллиардов тенге.

Отмечается также, что по итогам третьего квартала оказано 124 662 консультации для 37 523 предпринимателей, а также предоставлено 21 292 сервисные услуги для 18 154 субъектов МСБ.