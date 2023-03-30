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Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции при поддержке Минкультуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Работники казахстанских библиотек пройдут повышение квалификации в национальной библиотеке при администрации президента Турции в Анкаре.

Учебный процесс будет организован для того, чтобы специалисты ознакомились с работой турецких библиотек и обменялись опытом с иностранными коллегами. В частности, они смогут получить дополнительные знания о работе с фондами редких изданий, реставрации, процессе информатизации библиотек, современных библиографических мероприятиях и другом.

В данный момент идут необходимые организационные работы.