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el.kz Сегодня, 16:10
96
Сегодня, 16:10
96
Фото: el.kz

Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции

Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции при поддержке Минкультуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Работники казахстанских библиотек пройдут повышение квалификации в национальной библиотеке при администрации президента Турции в Анкаре.

Учебный процесс будет организован для того, чтобы специалисты ознакомились с работой турецких библиотек и обменялись опытом с иностранными коллегами. В частности, они смогут получить дополнительные знания о работе с фондами редких изданий, реставрации, процессе информатизации библиотек, современных библиографических мероприятиях и другом.

В данный момент идут необходимые организационные работы.

"Ежегодно министерство культуры и спорта организовывает мероприятия по повышению квалификации работников государственных организаций культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ранее мы обучали сотрудников музеев, музеев-заповедников, музыкальных и драматических театров, изготовителей костюмной бутафории и аксессуаров. На сегодня крайне важно повысить квалификацию специалистов, работающих с редкими изданиями и занимающихся реставрацией книг в казахстанских библиотеках", - отметил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

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Сегодня, 16:10
96
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