Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023

Фото: sports.kz

На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошла гонка преследования на 12,5 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Бекентай Турлубеков, Александр Мухин, Кирилл Бауэр и Вадим Куралес. Лучшим из них стал Кирилл Бауэр — он финишировал на пятом месте. "Золото" выиграл американский биатлонист Бьорн Уэстервелт, серебряную медаль завоевал украинец Дмитрий Грущак, бронзовым призёром стал поляк Войцех Яник.

Биатлон. Мужчины

Гонка преследования. 12,5 километра:

1. Бьорн Уэстервелт (США) — 35:38.3 (1+2+1+0)

2. Дмитрий Грущак (Украина) — +48.0 (0+0+0+1)

3. Войцех Яник (Польша) — +1:08.1 (0+2+1+1)

5. Кирилл Бауэр (Казахстан) — +1:18.6 (0+0+2+2)

6. Александр Мухин (Казахстан) — +1:48.2 (1+1+1+2)

9. Вадим Куралес (Казхастан) — +2:06.3 (2+0+2+2)

14. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — +3:27.6 (2+1+1+2).