Казахстанские АЗС штрафуют за недолив топлива

Казахстанцы жалуются на недолив топлива на автозаправочных станциях. Об этом на брифинге в СЦК сообщил Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

"Имеются жалобы от потребителей на недолив газозаправочных станций. Мы в этом году внесли Топливораздаточные колонки АЗС в обязательность прохождения периодической поверки", - рассказал глава КТРМ.

Так, в Жамбылской области проведена внеплановая проверка АЗС ТОО "Тан" (АЗС) и выявлено, что эксплуатируемые ТРК не прошли такую поверку, то есть не были оценены на достоверность измерений отпуска потребителям топлива. Наложен штраф в размере 534 тыс.тг. выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В Акмолинской области в ГЗС ТОО "Шерол 2017" установки заправки сжиженным газом также не имели поверки и могли указывать недостоверные результаты измерений при отпуске газа потребителям. Аналогично в Костанайской области.

Атырауский филиал ТОО "Sinooil" привлечен к адмответственности на сумму 1 035,0 тысяч тг. с применением мер оперативного реагирования в виде выдачи Постановления о запрете выпуска в обращение моторного масла до устранения выявленных нарушений (отсутствие информации на гос. языке).

В Актюбинской области профилактическим контролем без посещения было охвачено 113 заправочных станций по реализации сжиженного нефтяного газа, в которых только на двух были поверенные газораздаточные колонки, остальным 111 направлены рекомендации об устранении нарушений (98%).

Сходные нарушения выявлены в Шымкентском филиале "КазТрансГаз Аймак". Несколько десятков тысяч импортированных средств измерений – приборов учета газа (около 65 тыс.) не были поверены. Наложен штраф около 5 млн. тг., по ускоренной процедуре оплачено 50 %, предписание исполнено – средства учета поверены.