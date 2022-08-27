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  • Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года
КГА Сегодня, 12:19
119
Фото: КГА

Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года

Новый борт пополнил парк воздушных судов казахстанской авиакомпании SCAT, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. 

Самолёт Boeing -737 800 NG ёмкостью 189 кресел стал 28-м воздушным судном авиакомпании до 28 единиц (также это 21-й самолет модели Boeing в воздушном парке SCAT).

"Ввод в эксплуатацию воздушного судна повысит провозную ёмкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов. Ожидается, что до конца текущего года парк отечественных регулярных перевозчиков пополнится ещё на 12 самолетов, тем самым провозная ёмкость казахстанских авиакомпаний увеличится на 20%, что также положительно повлияет на своевременность выполнения полетов", - отметили в КГА.

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#самолет #SCAT #авиаперевозки #авиарейсы
Сегодня, 12:19
119
Журналист

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