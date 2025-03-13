С 13 марта 2025 года авиакомпания Air Astana вводит усиленные меры контроля за перевозкой литиевых батарей и устройств, содержащих их, для повышения безопасности полетов, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с обновленными правилами, запасные батареи, включая внешние аккумуляторы (пауэрбанки) и электронные устройства для курения, теперь разрешается перевозить только в ручной клади.

Если ручная кладь должна быть сдана в багаж, пассажир обязан заранее извлечь из нее все запасные батареи.

"Действующие правила требуют, чтобы емкость батарей не превышала 100 Втч. Батареи от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с предварительным одобрением авиакомпании, при этом их количество не должно превышать двух на одного пассажира. Перевозка батарей емкостью выше 160 Втч запрещена. Емкость батарей подлежит проверке, а их транспортировка без маркировки или соответствующего сертификата не допускается", - говорится в сообщении.

В целях безопасности полетов литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета. Использование батарей для зарядки других устройств, а также зарядка самих батарей на борту строго запрещены.

Эти меры направлены на предотвращение возможных инцидентов, связанных с перегревом или возгоранием литиевых батарей во время полета.

Представители авиакомпании напомнили, что соблюдение этих новых правил обязательно для всех пассажиров с 13 марта 2025 года.