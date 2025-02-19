Из-за задержек рейсов казахстанские авиакомпании оштрафовали на 40 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"14 штрафов было наложено в прошлом году, авиакомпании были привлечены к ответственности. Наиболее важным моментом является защита прав пассажиров в случае задержки рейсов. Если выявляются факты, когда авиакомпании не предоставляют пассажирам своевременно питание и размещение в гостинице, их привлекают к ответственности", - сказал Ластаев.

Он подчеркнул, что ведомство внимательно рассматривает каждый случай, проводит расследование и защищает права пассажиров.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность подключения интернета в самолетах, а также разработать правительству поправки в законодательство, регулирующее полеты аэротакси,