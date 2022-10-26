Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов

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В ближайшие время казахстанские авиакомпании обяжут при изменении времени вылета выплачивать пассажирам компенсацию. Это не будет касаться форс-мажорных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Также авиакомпаниями и аэропортами будет решаться проблема c попадением в двигатель самолёта птиц при посадке или взлёте.

Вице-президент по управлению доходами Air Astana Ерболат Байсалыков отметил, что задержка рейса несёт много издержек для авиакомпаний.

“Летом было несколько случаев столкновения с птицами. Этот риск присутствует и в зимнее время. Такие столкновения влияют на техническое состояние самолёта. У авиакомпаний высокие требования по безопасности. Если происходит столкновение с птицей, то идёт полное обследование самолёта. Если есть повреждения, то нужна замена судна", – рассказал он на совещании в КГА.

Ещё одна причина задержки рейсов - перегруженные аэропорты в Европе, а также неблагоприятные погодные условия. По словам представителя компании SCAT, любая задержка запускает цепную реакцию.

"Пока один борт ремонтируют, пока прибудет его замена - проходит время,. Но все авиакомпании даже в такие тяжёлые моменты довозят пассажиров в пункт назначения. Надо каждую задержку рассматривать индивидуально", – заявила представитель SCAT Айгуль Тулгабаева.