Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу

Фото: КГА МИИР РК

В Испании, на острове Тенерифе, состоялся Чемпионат мира по футболу среди авиадиспетчеров. В матчах приняли участие 16 государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Казахстан представляли две команды сотрудников аэронавигационных служб "Казахстан" и "Астана".

Они сыграли футбольные матчи с сборными командами авиадиспетчеров Венгрии, Соединёнными Штатами Америки, Кипром, Испании, Италии, где в ходе упорнейшей борьбы наши команды одержали победы и вышли в финал.



В итоге команда РГП Казаэронавигации "Казахстан" завоевала титул чемпиона мира, а команда РГП Казаронавигации "Астана" — второе место, третье место заняло сборная команда Испании "Интернешнл".