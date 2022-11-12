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КГА МИИР РК Сегодня, 13:29
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Фото: КГА МИИР РК

Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу

В Испании, на острове Тенерифе, состоялся Чемпионат мира по футболу среди авиадиспетчеров. В матчах приняли участие 16 государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК. 

Казахстан представляли две команды сотрудников аэронавигационных служб "Казахстан" и "Астана".

Они сыграли футбольные матчи с сборными командами авиадиспетчеров Венгрии, Соединёнными Штатами Америки, Кипром, Испании, Италии, где в ходе упорнейшей борьбы наши команды одержали победы и вышли в финал.
 
В итоге команда РГП Казаэронавигации "Казахстан" завоевала титул чемпиона мира, а команда РГП Казаронавигации "Астана" — второе место, третье место заняло сборная команда Испании "Интернешнл".

 

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#футбол
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:29
138
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