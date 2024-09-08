Казахстанские апашки попали в Книгу рекордов Гиннесса на Всемирных играх кочевников

На Всемирных играх кочевников был установлен рекорд Книги Гиннесса, передает BaigeNews.kz.

В этноауле состоялся уникальный перформанс, где более 450 мастериц сшили огромное полотно в народной технике "құрақ көрпе". Этот момент был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Церемония открытия Игр состоится 8 сентября в 19:00. Церемония открытия масштабного спортивного события пройдёт на стадионе "Астана арена".

Всего в инфраструктуру ВИК вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".

Как сообщалось ранее, по предварительным прогнозам, Астану в связи с проведением Игр могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием. Освещать игры будет более тысячи СМИ из разных стран мира.

Общая сумма призовых Всемирных игр кочевников составляет 253 млн тенге.