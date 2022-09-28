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  • Казахстанские акробаты триумфально выступили на домашнем чемпионате Азии
BaigeNews.kz Сегодня, 17:27
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Фото: BaigeNews.kz

Казахстанские акробаты триумфально выступили на домашнем чемпионате Азии

На прошедшем в Павлодаре 12-м чемпионате Азии по спортивной акробатике сборная Казахстана уверенно выиграла общекомандный зачет, завоевав 13 золотых медалей в разных возрастных категориях, передает BaigeNews.kz.

В континентальном первенстве по спортивной акробатике приняли участие 150 атлетов из Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Гонконга (КНР) и Казахстана.

В групповых соревнованиях среди взрослых женская (Аяжан Ещанова, Адина Марат и Яна Рауш) и мужская (Роман Рамбургер, Владислав Никифоров, Евгений Мамашев и Максим Волков) команды синхронно завоевали серебряные награды.

В мужских парных соревнованиях победу одержали Анатолий Пахандрин и Санжар Садуов, бронзовую награду завоевали Даниэль Дил и Вадим Шуляр.

В смешанных парах среди взрослых серебро на счету казахстанских акробатов Дмитрия Федковича и Карины Чубченко.

  • В возрасте 13-19 лет у Казахстана три золота, серебро и две бронзы.
  • В возрасте 12-18 лет пять золотых наград и одна бронзовая.
  • В возрасте 11-16 лет у Казахстана четыре золота, серебро и две бронзы

В общекомандном зачете первенствовала сборная Казахстана, на втором месте - акробаты из Узбекистана, замкнули призовую тройку спортсмены Кыргызстана.

Свой вклад в победу Казахстана на 12-м чемпионате Азии по спортивной акробатике внесли и алматинские спортсмены. Впервые за последние пять лет юные акробаты из Алматы в смешанных парных упражнениях завоевали две золотые медали.

По словам  известного спортивного функционера, директора СДЮШОР 9 Айсулу Сериккызы, алматинцы Азамат Саусакбаев, Медина Мадикызы, Руслан Коцюба, Максим Сандулов, Илья Маслов и Батырхан Бакытжанулы смело могут считать себя героями завершившихся соревнований, их выступление стало открытием прошедшего турнира.

"Свой вклад в успех казахстанских спортсменов, в том числе и наших воспитанников на столь крупном и ответственном старте, внесли тренеры и хореографы. На примере алматинцев могу сказать, что на наших глазах ребята ежедневно усиленно тренировались в двухразовом режиме, у них горели глаза. Благодаря навыкам, тренировкам и настрою выступили успешно", - сказала директор СДЮШОР№9 Алматы Айсулу Сериккызы.

Оценивая уровень спортивной гимнастики Казахстана в целом, Айсулу Сериккызы отметила, что сегодня наши спортсмены всё чаще участвуют в непосредственном распределении призовых мест на крупнейших международных соревнованиях.

"Полагаю, рост результатов связан с улучшением материально-технической базы и достойными выступлениями на взрослом уровне Милада Карими и Наримана Курбанова. У нас богатые традиции в этом эстетичном виде спорта и огромный потенциал. Уверена, что уже в обозримом будущем наши соотечественники будут радовать нас олимпийскими медалями", - подчеркнула директор спортшколы.

 

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#спорт #награда #соревнования #Павлодар
Альберт Ахметов Журналист
Сегодня, 17:27
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