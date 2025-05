Настоящий триумф для отечественного циркового искусства: артисты алматинского цирка, участники прославленной акробатической группы "СЕРБАТ" - Батыр Жанузак и Марлен Маратов - вошли в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальное достижение на международном шоу Lo Show Dei Record в Милане (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Акробаты из Казахстана выполнили головокружительный трюк в номинации "Самое быстрое время подъема и спуска по двум лестницам с человеком, стоящим в стойке на руках на голове". Их результат - 36,66 секунд - потряс не только зрителей, но и международное жюри. Это выступление стало символом фантастической выносливости, абсолютной синхронности и виртуозного мастерства.

"Это был невероятный момент. Мы готовились к этому рекорду долго и упорно. Видеть, как весь зал аплодирует стоя - незабываемо!" - поделился своими эмоциями Батыр Жанузак. "Для нас это не просто рекорд – это признание всей нашей команды, нашего труда и любви к цирковому искусству. Спасибо всем, кто верил в нас!" - добавил Марлен Маратов.

Акробатическая группа "СЕРБАТ" уже давно известна за пределами Казахстана. Они стали финалистами и победителями культовых шоу America’s Got Talent, Britain’s Got Talent и China’s Got Talent, завоевав сердца миллионов зрителей по всему миру.

Директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков отметил, что этот рекорд - не только личное достижение артистов, но и важный шаг в признании высокого уровня казахстанского циркового искусства:

"Теперь весь мир знает, что в Казахстане есть настоящие мастера цирка".