Сегодня, 27 марта, в Алматы состоялось знаковое событие - Общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан" (РОО "НАН РК"), передаёт BaigeNews.kz. На этом собрании было принято историческое решение о преобразовании академиков РОО НАН РК в состав Высшей научной организации НАН РК при Президенте Республики Казахстан с последующей самоликвидацией не государственной формы академии наук.

Это решение, принятое единогласно, знаменует собой важный шаг в направлении консолидации научного потенциала страны и укрепления роли Национальной академии наук как единого научного центра нового формата. Такой шаг поможет исключить дублирование научных инициатив и усилить сотрудничество между ведущими учеными Казахстана.

Создание Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан в 2023 году, наделение её государственным статусом и стабилизация финансирования - всё это стало основой для дальнейшего укрепления научного и исследовательского потенциала страны. Благодаря принятому в 2024 году Закону о "Науке и технологической политике", академия получит статус Высшей научной организации, что позволит продолжить славные традиции академической системы, которая в следующем году отметит 80-летний юбилей.

Как отметил Президент Казахстана, "там, где сильна наука - и государство будет сильным". Наука стала важнейшей частью государственной стратегии, способной преодолеть любые кризисы. В 2023 году была принята Концепция развития высшего образования и науки, которая направлена на интеграцию науки с инновациями и практическими достижениями, а также на поддержку молодых ученых и развитие научной инфраструктуры по всей стране.

Принятое решение по преобразованию РОО НАН РК в Национальную академию наук стало важным шагом к созданию устойчивой научной системы, обеспечивающей взаимодействие науки и производства, а также укрепляющей позиции Казахстана на международной научной арене.