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Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки
Уже месяц в Национальную палату предпринимателей "Атамекен" поступают жалобы от предпринимателей, касающиеся работы сайта gosagro.kz, передаёт BaigeNews.kz. Фермеры, которые должны получить субсидию на свой кредит, не могут подать заявку на вновь введенном в эксплуатацию сайте. По их словам, нет никакой обратной связи с создателями сайта. Никто не раскрыл и не объяснил, когда эта служба сайта будет работать.
Единая информационная система государственного субсидирования gosagro.kz запущена с февраля. Однако не работает должным образом. Подать заявку на субсидирование по нескольким направлениям невозможно.
Например, субсидирование ставки кредита.
Даулет Пернебекулы, председатель товарищества "Дихан кеңім" Жамбылского района Жамбылской области является одним из предпринимателей, которые до сих пор не могут подать заявку на субсидию в размере 16 процентов, предоставляемую государством для снижения ставки кредита.
"Сегодня мы выдаем кредиты под 22 процента. 16 процентов из них должны субсидироваться правительством. Сейчас у нас большая проблема. Пока мы не можем работать на сайте www.gosagro.kz. Потому что программа все еще сырая. Сейчас первый вопрос в том, что в январе, феврале мы не можем направить на субсидирование заявления граждан, получивших кредиты", – сказал Даулет Пернебекулы.
Предприниматель наводил справки у разработчиков сайта: в специально созданном Telegram-чате их вопрос остается без ответа как со стороны представителей Минсельхоза, так и специалистов, разработавших сайт.
"Они сами не знают, когда сайт будет в полной мере запущен. По этой причине, если в последующие месяцы снова не будет получена субсидия, фермерам придется снова выплачивать кредиты самостоятельно. Это большая нагрузка для них. В Телеграме открылась группа. Там наши обращения "разработчики" читают, но не отвечают. Это то, что мы считаем "безответственностью". Платформа была заказана министерством сельского хозяйства, но как у компетентного органа, у них тоже нет ответа. Мы устали", - говорит предприниматель.
Председатель ТОО "Кредитное товарищество" Сырдарья-1" Алмат Абдуллаев дополнил выступление жамбылского коллеги.
"Через средства массовой информации было объявлено, что сайт gosagro.kz запущен, но это ложная информация. Непонятно, почему министерство сельского хозяйства так сообщает. Но сейчас платформа не работает, мы еще не подали ни одной заявки. Функция субсидирования процентной ставки не работает. В телеграм чатах тоже много вопросов задают. Админы чата, ІТ специалисты не отвечают. Часто приходят ответы: "мы работаем, подождите", иногда вопросы остаются совершенно без ответа", – добавил он.
Кроме того, Алмат Абдуллаев отметил, что предпринимателям, крестьянским хозяйствам, приходящим по данному вопросу, приходится оплачивать накопленные средства на посевы, развитие хозяйства, чтобы закрыть кредит. То есть не получив субсидии, которую дает государство, он вкладывает деньги в развитие своего хозяйства и терпит убытки.
"Предприниматели недовольны. С февраля, не имея возможности погасить долги, происходит просрочка и портится кредитная история. Они выражают свое недоверие к программе. После таких безответственных действий теряется доверие к общегосударственным программам", - сказал предприниматель.
Фермеры предложили использовать несколько вариантов для подачи заявок. То есть, не только платформа gosagro.kz, но как и раньше через сайт qoldau либо подавать заявку нарочно, они считают, что должен быть предоставлен выбор.
Также на заседании Комитета агропромышленного комплекса президиума Нацпалаты, которое состоялось 2 февраля текущего года были подняты актуальные вопросы, касающиеся портала gosagro.kz. Бизнес-сообщество в составе комитета выразило недовольство к работе министерства.
"Представители ассоциации, выражают недовольство работой портала, который с прошлого года начал работать в пилотном режиме. Он был разработан министерством и в этом году был введен в массовое использование. Предприниматели отмечают низкую готовность портала, а прекращение работы портала qoldau считают большим препятствием. Портал, создавший наибольший риск для своевременного проведения весенне-посевной кампании, сегодня является актуальным вопросом, и правительству необходимо принять оперативные меры", - озвучил итоги заседания Комитета управляющий директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты Ербол Есенеев.
Этот вопрос в стенах парламента поднял и сенатор Евгений Больгерт. Однако пока фермеры остаются без субсидий.
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