Дана Жамалиева стала седьмой по счету женщиной-военнослужащей Казахстана, направленной в миссию ООН по поддержанию мира и безопасности. Жительница столицы провела в Западной Сахаре год и четыре месяца. За это время миротворцы наблюдали за деятельностью марокканской армии и Фронта ПОЛИСАРИО – это две противоборствующие силы в регионе. Патрулировали местность, посещали воинские части и следили за соблюдением порядка. Съемочная группа BaigeNews.kz встретилась с Даной Жамалиевой, чтобы узнать у нее подробности службы в составе миссии военных наблюдателей.