  • 7 Марта, 17:25
  • BAIGENEWS

Миротворец ООН Дана Жамалиева рассказала о своей службе в Западной Сахаре

С миссией в Северной Африке она провела год и четыре месяца.

Сегодня, 15:38
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: BaigeNews.kz

Дана Жамалиева стала седьмой по счету женщиной-военнослужащей Казахстана, направленной в миссию ООН по поддержанию мира и безопасности. Жительница столицы провела в Западной Сахаре год и четыре месяца. За это время миротворцы наблюдали за деятельностью марокканской армии и Фронта ПОЛИСАРИО – это две противоборствующие силы в регионе. Патрулировали местность, посещали воинские части и следили за соблюдением порядка. Съемочная группа BaigeNews.kz встретилась с Даной Жамалиевой, чтобы узнать у нее подробности службы в составе миссии военных наблюдателей. 

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