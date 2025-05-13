  • 13 Мая, 17:19
  • BAIGENEWS

Казахстанская валюта укрепилась к доллару и юаню, но ослабла к рублю

Тенге набирает силу.

Сегодня, 16:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
99
Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

По их итогам средневзвешенный курс доллара США составил 510,06 тенге, снизившись на 3,33 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Также наблюдались следующие изменения по другим валютам:

  • Российский рубль укрепился до 6,32 тенге (+0,04 тенге);

  • Китайский юань подешевел до 71,10 тенге (-0,34 тенге);

  • Евро опустился на 2,03 тенге, составив 571,67 тенге.

Текущая динамика отражает общее укрепление национальной валюты к основным иностранным валютам, за исключением рубля.

Утром доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана 13 мая.

Самое читаемое

Наверх