Казахстанская валюта укрепилась к доллару и юаню, но ослабла к рублю
Тенге набирает силу.
Сегодня, 16:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
99Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
По их итогам средневзвешенный курс доллара США составил 510,06 тенге, снизившись на 3,33 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
Также наблюдались следующие изменения по другим валютам:
-
Российский рубль укрепился до 6,32 тенге (+0,04 тенге);
-
Китайский юань подешевел до 71,10 тенге (-0,34 тенге);
-
Евро опустился на 2,03 тенге, составив 571,67 тенге.
Текущая динамика отражает общее укрепление национальной валюты к основным иностранным валютам, за исключением рубля.
Утром доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана 13 мая.
Самое читаемое
- Второе землетрясение за день зафиксировано на юго-западе от Алматы
- Умерла актриса Нина Гребешкова
- Напавшего на ребёнка в лифте подростка освободили от уголовной ответственности в Астане
- Казахстанец выиграл первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
- Рецепт котлет из бешпармака обсуждают в Сети