На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

По их итогам средневзвешенный курс доллара США составил 510,06 тенге, снизившись на 3,33 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Также наблюдались следующие изменения по другим валютам:

Российский рубль укрепился до 6,32 тенге (+0,04 тенге);

Китайский юань подешевел до 71,10 тенге (-0,34 тенге);

Евро опустился на 2,03 тенге, составив 571,67 тенге.

Текущая динамика отражает общее укрепление национальной валюты к основным иностранным валютам, за исключением рубля.

Утром доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана 13 мая.