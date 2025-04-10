Казахстанская ученая, Жаннат Ашикбаева, работающая в National Laboratory Astana при Назарбаев Университете (NU), разрабатывает инновационные оптические биосенсоры и наноматериалы для диагностики рака, что может стать важным шагом на пути к мировым научным открытиям и привлечению внимания к Казахстану на глобальной арене, передаёт BaigeNews.kz.

С 2011 года Жаннат Ашикбаева работает в одном из ведущих научных учреждений страны, исследуя биомедицинские технологии. Ее главная цель — создание точных и быстрых методов диагностики, в том числе для раннего выявления рака молочной железы, что является особенно важным в свете роста числа заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году было зарегистрировано более 20 миллионов новых случаев рака и почти 10 миллионов летальных исходов.

Научные исследования и достижения

Жаннат Ашикбаева начала свой научный путь в Англии, где занималась производством иммуноглобулина A для лечения туберкулеза у людей, инфицированных ВИЧ. Вернувшись в Казахстан, она сосредоточила свои усилия на биомедицинских разработках и исследовании новых методов диагностики заболеваний, включая рак. В настоящее время Жаннат и ее команда занимаются созданием оптических биосенсоров с использованием наноматериалов, которые могут помочь в ранней диагностике онкологических заболеваний. Эти сенсоры имеют огромный потенциал для повышения точности и скорости диагностики, что значительно улучшает шансы на успешное лечение пациентов.

Команда Жаннат активно сотрудничает с ведущими научными центрами мира: Политехническими университетами Милана и Турина, Институтом физики в Ницце, Университетом Иллинойса и другими. Также в этом году началось сотрудничество с казахстанскими онкологическими центрами, что позволит перевести разработки в прикладную плоскость и начать работу с реальными клиническими образцами.

Проблемы и вызовы

Несмотря на успехи, Жаннат сталкивается с рядом проблем, которые тормозят развитие науки в Казахстане. Одной из таких проблем является долгая доставка реагентов, которая иногда занимает до полугода. Это затрудняет экспериментальную работу и замедляет процесс внедрения новых технологий. Кроме того, Жаннат подчеркивает необходимость улучшения научной инфраструктуры, создания конкурентных условий для ученых и упрощения бюрократических процедур.

Путь к Нобелевке: что необходимо для успеха

Жаннат уверена, что для того, чтобы Казахстан достиг мирового уровня в науке, необходимо развивать STEM-образование в школах и создавать условия для научных исследований с самого раннего возраста. По мнению ученого, необходимо вдохновлять молодежь на научную карьеру и предоставлять возможности для международных стажировок и исследований.

Кроме того, Жаннат подчеркивает, что создание устойчивых инвестиций в фундаментальные исследования, поддержка ученых и интеграция науки с промышленностью является ключевым шагом для достижения успеха на международной арене и, возможно, в будущем — для получения Нобелевской премии.

Перспективы развития науки в Казахстане

Жаннат выражает надежду, что ее исследования помогут сделать диагностику рака более точной и доступной для широких масс. Разработка сенсорной платформы для высокочувствительного обнаружения биомаркеров рака может стать важным шагом в этой области.

"Каждый шаг — это новый эксперимент, успешная разработка, партнерство с клиниками, и все это приближает нас к главной цели: сделать диагностику более точной, а лечение — доступным для всех", — добавляет Жаннат.

Таким образом, Казахстан имеет все шансы стать важным игроком на мировой научной арене, и благодаря таким ученым, как Жаннат Ашикбаева, страна может приблизиться к мировым достижениям в области биомедицины и, возможно, даже получить Нобелевскую премию в будущем.