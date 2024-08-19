Казахстанская триатлонистка назвала причины неудачного выступления на Олимпиаде в Париже

В Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В женском триатлоне Казахстан представляла Екатерина Шабалина. Казахстанская спортсменка досрочно завершила свое выступление в гонке на втором круге велоэтапа. В интервью BaigeNews.kz она прокомментировала свое участие на играх, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады.

Екатерина Шабалина начала представлять нашу страну с 2020 года, когда сменила российское гражданство на казахстанское. Спортсменка рассказывает, что на ее решение повлияли условия в Казахстане, которые, по ее мнению, были одними из лучших для занятия триатлоном.

"Коротко ответить очень сложно. Можно сказать, что всему виной было желание принять участие в Олимпийских Играх. А на тот момент в Казахстане были одни из лучших, если не лучшие условия на постсоветском пространстве для занятий триатлоном. Ну и, конечно же, казахское добродушие и гостеприимство сыграли немаловажную роль в принятии этого решения", - говорит спортсменка.

Это была первая Олимпиада для Екатерины. Она подчеркивает, что всю свою профессиональную карьеру мечтала принять участие в играх. Поэтому к подготовке она подошла со всей серьезностью. Спортсменка сотрудничала с несколькими специалистами, чтобы отобраться на Игры. С 2019 года Екатерина тренируется под руководством Максима Крята и своего мужа Ивана Тутукина.

"Максим Алексеевич предложил кардинально другую стратегию подготовки, которая очень отличалась от того, что я делала ранее. У него научный подход ко всему, что мы делаем. От сна (даже во сне с помощью разных датчиков мы смотрим на состояние моего организма) до интенсивных тренировок. Разные датчики производительности считывают данные, далее он разрабатывает тренировочный план. Потом втроем мы его обсуждаем и утверждаем, а затем я, нередко под присмотром мужа, этот план выполняю. И так по кругу. За эти последние шесть лет мы очень много разных задач таким образом решили — от технических до функциональных", - говорит спортсменка.

Подготовку к Олимпиаде Екатерина проводила в Казахстане. Она подчеркивает, что все необходимое для этого в стране есть.

Несмотря на тщательную подготовку, Екатерина и её команда не смогли выступить на Играх так, как планировалось. Она успешно преодолела первый этап (плавание), но во время велоэтапа начались проблемы с самочувствием, и спортсменка решила сняться с соревнований, не выйдя на беговой этап. Девушке после этапа в Сене стало плохо, началась рвота.

Ранее в соцсетях другие спортсмены не выражали сомнений в качестве воды в Сене. Тем не менее, власти Парижа уверяли, что санитарная очистка была проведена тщательно, и на это было инвестировано почти 1,5 млрд евро в современные системы очистки. Министр спорта, а за ней и мэр Парижа, продемонстрировали личным примером, что в Сене можно купаться. Однако этих мер оказалось недостаточно, и у спортсменов все же оставались вопросы о реальном качестве воды.

Комментируя произошедшее в Париже, Шабалина отмечает, что на результат соревнований оказали влияние несколько факторов.

"Сейчас, когда эмоции немного утихли, я пришла к выводу, что моя неудача имеет более комплексный характер, нежели просто некачественная вода в Сене. Подобное отравление у меня случилось в марте этого года на Кубке мира в Гонконге. Тогда пострадало значительное количество спортсменов, и даже Всемирная федерация триатлона начала расследование этого инцидента. Поскольку мне предстояло участвовать в двух чемпионатах Азии на разных дистанциях в течение следующего месяца, я решила не возвращаться домой, а остаться на сборах. Врача у меня не было, и я просто пропила антибиотики. Все симптомы исчезли до моего возвращения домой, и врачи не обнаружили ничего аномального, поэтому я продолжила свои подготовки на следующих сборах.

Я полагаю, что это отравление, качество воды в реке (поплавать перед гонкой нам не разрешили) и общее волнение перед стартом оказали значительное влияние на результат. Напомню, что мужская гонка была перенесена, а новость о том, что наша гонка точно состоится, мы узнали только в 4 утра в день старта. Все эти обстоятельства вместе привели к такому исходу", - делится Екатерина.

Спортсменка не исключает, что, если бы условия для триатлонистов в Париже были лучше, результаты могли оказаться более высокими. Однако она подчеркивает, что предпочитает не гадать о возможных результатах и выражает благодарность казахстанцам.

"Отдельно хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня сейчас! Для меня это очень важно. Я получаю множество писем и комментариев с добрыми словами, которые мотивируют меня еще сильнее! В этот раз я смогла впервые за 16 лет вернуть наш флаг на эти игры! В следующий раз постараюсь сделать все возможное, чтобы, как минимум, достойно финишировать, а в идеале – привезти медаль!", - сказала спортсменка.

Шабалина прокомментировала условия для олимпийцев в Париже, отметив, что в целом организация ей понравилась. Однако некоторые бытовые моменты, на которые также жаловались другие спортсмены, оказались хуже, чем они ожидали.

"В деревне царила невероятная атмосфера! Было представлено множество стран-участниц. А оформление было очень красочным и запоминающимся. Что касается быта, то я ожидала немного большего. Бумажные простыни и картонные стулья выглядели слегка странно, но это не сильно отвлекало. Что касается питания, не могу говорить за всех, но мне всего было достаточно", - рассказала спортсменка.

Екатерина планирует восстановиться и подготовиться к следующему Олимпийскому отбору, который пройдет через два года в Лос-Анджелесе. Для достижения поставленных целей ей важно вернуться в оптимальную форму. В интервью она поделилась мыслями о текущем состоянии и своих намерениях.