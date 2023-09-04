Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу на турнире в Праге

Представительница Казахстана Жибек Куламбаева вместе с теннисисткой из Польши Мартой Кубкой выиграли парный разряд турнира серии ITF W60 в Праге с призовым фондом 60 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана.

В финале Жибек и Мартина одержали победу над итальянской парой Ангелика Морателли / Камилла Розателло со счетом 7:6, 6:4. Таким образом, Куламбаева выиграла четвертый титул серии ITF в парных разрядах в нынешнем сезоне (23-й титул в карьере) и второй в дуэте с Кубкой. В мае теннисистки победили на турнире в Белграде.