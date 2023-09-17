Казахстанская теннисистка завоевала титул на турнире в Скопье

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с литовкой Юстиной Микульските выиграла турнир в Скопье (Северная Македония) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале Куламбаева и Микульските сыграли с японками Риной Саиго и Юкиной Саиго и победили их в двух сетах — 6:3, 6:4. Таким образом, казахстанка со своей напарницей завоевали титул на турнире ITF. Добавим, что они и считались главными фаворитами турнира, получив при жеребьевке первый номер посева. Призовой фонд турнира в Скопье составляет 40 000 долларов.

Перед стартом турнира Жибек Куламбаева занимала 156-е место в парном разряде — это был ее лучший результат в карьере.