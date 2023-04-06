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273Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга турнира одиночного разряда в Чарльстоне (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка (47-я ракетка мира и второй номер страны) сыграла на корте с российской теннисисткой Екатериной Александровой (17-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счётом 1:6, 3:6. Игра длилась на протяжении одного часа и десяти минут.
Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла четыре очка и один гейм подряд.
Отметим, что в прошлой игре казахстанка обыграла бывшую третью ракетку мира украинку Элину Свитолину.
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