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  • Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла чемпионку US Open-2019
пресс-службы ФТК Сегодня, 09:48
132
Сегодня, 09:48
132
Фото: пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла чемпионку US Open-2019

Казахстанка Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире серии WTA 500 в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК. 

В первом круге Путинцева (44-я ракетка мира) обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску (37-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продлилась один час и 41 минуту. Во втором раунде Юлия сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:48
132
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